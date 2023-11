Maribor, 19. novembra - Odbojkarji Merkurja Maribora so za konec 9. kroga 1. DOL Sportklub za moške ugnali Alpacem Kanal s 3:1 (18, 16, -19, 20). Na lestvici so po šesti zmagi učvrstili tretje mesto in se odlepili trem najbližjim zasledovalcem.