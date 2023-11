Pregled - šport, 19. 11. (nedelja)

Ljubljana, 19. novembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 19. novembra.

METZ - Rokometašice Krima Mercatorja so v osmem krogu skupinskega dela lige prvakinj v Franciji izgubile proti Metzu z 31:40 (12:20). Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 6. januarja prihodnje leto, ko bo doma gostila romunski Rapid iz Bukarešte.

TORINO - Srbski zvezdnik Novak Đoković je zmagovalec zaključnega turnirja serije ATP v italijanskem Torinu. V finalu je po uri in 43 minutah s 6:3, 6:3 ugnal domačina Jannika Sinnerja. Beograjčan je s sedmo zmago na turnirjih najboljše osmerice zdaj sam na vrhu večne lestvice.

DOHA - Italijan Fabio Di Giannantonio je zmagovalec dirke za veliko nagrado Katarja za svetovno prvenstvo v elitnem razredu motoGP. Na drugem mestu je končal branilec naslova in vodilni v skupnem seštevku, Italijan Francesco Bagnaia. Njegov tekmec v boju za naslov prvaka, Španec Jorge Martin je bil šele deseti. Bagnaia ima pred zadnjo postajo sezone v Valencii zdaj 21 točk naskoka.

KRANJ - Plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar je na mednarodnem plavalnem mitingu v Kranju dosegla slovenska rekorda na 50 m hrbtno in delfin. Hrbtni slog je preplavala v 27,16 sekunde, delfinovega v 25,77. Slovenski rekord na 100 m prosto se ji je ob koncu programa z izidom 53,75 izmuznil za osem stotink.

LESKOVAC - Srbska nogometna reprezentanca je v zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu potrdila vozovnico za Nemčijo. V Leskovcu so domači reprezentanti proti Bolgariji remizirali z 2:2 in si zagotovili drugo mesto v kvalifikacijski skupini G. Iz te skupine je že po četrtkovih tekmah na prvenstvo stare celine napredovala reprezentanca Madžarske.

LAS PALMAS - Slovenska jadralna ekipa Krpanov se je v Las Palmasu uvrstila v osmino finala finalne serije zlatega pokala. Tekmeci v sredo bodo posadke iz Portugalske, Švedske in Francije. Najboljši dve ekipi se bosta prebili v četrtfinalno skupino, kjer na nasprotnike že čakata posadki Italije in Španije.

BUDVA - Slovenska ženska šahovska reprezentanca je v predzadnjem krogu ekipnega evropskega prvenstva v črnogorski Budvi premagala Estonijo s 3,5:0,5 in napredovala na 12. mesto, medtem ko je moška izbrana vrsta po porazu proti Gruziji z 1,5:2,5 nazadovala na 26. mesto.

BEOGRAD - Košarkarji novomeške Krke so v 8. krogu regionalne lige Aba v Beogradu premagali Mego s 77:72 (13:21, 32:42, 59:61). Novomeščani so po šestih zaporednih porazih dosegli drugo zmago.

BEOGRAD - Košarkarji Kansaia Heliosa Domžal so v tekmi 5. kroga lige Aba 2 v Zlatiboru premagali TFT Mozzart Skopje s 70:63 (20:17, 33:40, 53:50). Domžalčani so tako v regionalnem tekmovanju prišli do druge zmage na petih tekmah.

PALERMO - Rokometašice iz Izole so končale nastope v evropskem pokalu v sezoni 2023/24. Po petkovem porazu proti italijanskemu Ericeju z 19:26 so na današnji povratni tekmi 3. kroga izgubile s 23:25 (12:12). Po dogovoru slovenske in italijanske ekipe sta bili obe tekmi v Trapaniju.

CELJE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 10. krogu lige NLB premagali Urbanscape Loko s 34:32 (21:15).

LAS VEGAS - Svetovni prvak Nizozemec Max Verstappen je dobil veliko nagrado Las Vegasa in dosegel 18. zmago sezone svetovnega prvenstva v formuli 1 ter 53. v karieri. Drugi je bil Monačan Charles Leclerc s Ferrarijem, tretji pa Verstappnov moštveni kolega, Mehičan Sergio Perez z Red Bullom.

MILANO - Organizatorji tekmovanja za svetovni pokal v alpskem smučanju pod Matterhornomso so bili zaradi močnega vetra prisiljeni odpovedati tudi za danes načrtovani ženski smuk. V Cervinii je bila tudi Slovenka Ilka Štuhec, ki bo tako kot ostale tekmovalke morala še počakati na uvodni smuk sezone.

NAGOJA - Valižan Elfyn Evans je zmagovalec zadnjega relija v sezoni za svetovno prvenstvo na Japonskem. Finec Kalle Rovanperä, letošnji nosilec naslova svetovnega prvaka, je končal na tretjem mestu. Na prvih treh mestih razvrstitve relija po Japonski so bili vozniki domačega konstruktorja Toyote, ki je osvojila konstruktorski naslov.