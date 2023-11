Pregled - svet, 19. 11. (nedelja)

GAZA - Število smrtnih žrtev v vojni z Izraelom je med Palestinci v Gazi preseglo 13.000, večinoma civilistov. Med njimi je več kot 5500 otrok, še 30.000 ljudi pa je ranjenih. Bolnišnica Al Šifa v Gazi, ki jo je napadel Izrael, je območje smrti, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), potem ko je delegacija WHO obiskala bolnišnico in tam našla množični grob. WHO načrtuje takojšnjo evakuacijo preostalih okoli 300 pacientov, osebja in njihovih družin, evakuirati so uspeli vse nedonošenčke. WHO poziva k takojšnji prekinitvi ognja zaradi skrajnega trpljenja ljudi v Gazi. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je ostro kritiziral napade na civiliste in šole v Gazi. Kot je dejal, so taka dejanja v nasprotju z osnovno zaščito, ki mora biti civilistom zagotovljena po mednarodnem pravu. Po podatkih ZN je samo v soboto s severa območja Gaze proti jugu zbežalo približno 10.000 ljudi. Izraelska vojska je sporočila, da je bilo v spopadih v Gazi ubitih več njenih pripadnikov, skupaj pa od začetka kopenske operacije 64. Medtem naj bi bili strani blizu dogovora o izpustitvi dela talcev, ki jih je zajelo skrajno palestinsko gibanje Hamas.

WASHINGTON/AMAN - Ameriški predsednik Joe Biden meni, da bi se morala Gaza in Zahodni breg sčasoma ponovno združiti pod palestinsko upravo. V mnenjskem prispevku za časnik Washington Post je v soboto znova podprl rešitev dveh držav med Izraelom in Palestinci. Biden je tudi zagrozil s sankcijami proti naseljencem, ki izvajajo nasilje nad Palestinci na Zahodnem bregu. Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodila "nesprejemljivo nasilje skrajnežev na Zahodnem bregu" in ponovila podporo EU rešitvi bližnjevzhodnega konflikta z dvema državama. Von der Leyen se je srečala s kraljem Abdulahom II. EU bo sodelovala z Jordanijo, da bi zagotovila več humanitarne pomoči za območje Gaze.

ADEN/TEL AVIV - Hutijski uporniki iz Jemna, ki jih podpira Iran, so v Rdečem morju zajeli tovorno ladjo ter jo odpeljali v Jemen. Trdijo, da gre za izraelsko ladjo, kar pa so v Tel Avivu zanikali. Pred tem so Hutiji zagrozili, da bodo napadli vse ladje, povezane z Izraelom. Razlog za odločitev je izraelsko-ameriška agresija na območju Gaze, so pojasnili. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je odgovornosti obtožil Iran. Šlo naj bi za ladjo v delni lasti britansko-izraelskega poslovneža, ki je bila na poti iz Turčije v Indijo. Na krovu naj bi bila 22-članska posadka brez izraelskih državljanov.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinska vojska, ki je v minulih dneh poročala o zavzetju položajev na levem bregu Dnjepra, je sporočila, da je rusko vojsko potisnila nekaj kilometrov globoko na levi breg, ki ga sicer zasedajo ruske sile. Če bodo navedbe potrjene, bi bil to največji prodor ukrajinske vojske proti ruskim silam v nekaj mesecih. Ruske sile so sicer ponoči znova izvedle okrepljene napade z brezpilotnimi letalniki na Kijev. O žrtvah in večji škodi ne poročajo, po podatkih generalštaba ukrajinske vojske je zračna obramba uničila večino dronov. Ruske oblasti pa so sporočile, da je bil v soboto sestreljen ukrajinski dron, ki je letel proti Moskvi. O gmotni škodi in žrtvah ne poročajo.

HELSINKI - Finske obrambne sile pomagajo mejni straži pri postavitvi začasne ograje na meji z Rusijo, kjer beležijo vse več prehodov migrantovi. Finske oblasti so že v soboto zaprle štiri mejne prehode na jugovzhodu ob meji z Rusijo, ki jo obtožujejo, da namerno usmerja migrante proti meji. Po besedah pristojnega direktorja Jouka Kinnunena so omejitve potrebne, ker so ruske oblasti aktivno sistematično vodile ljudi na mejno območje in jih usmerjale čez mejo.

BERLIN - Nemčija, Francija in Italija so dosegle dogovor o skupni regulaciji umetne inteligence, ki bi lahko pospešil pogajanja na evropski ravni. Vlade treh držav so glede na dokument, ki ga povzemajo tuji mediji, naklonjene prostovoljnim zavezam za manjše in velike ponudnike umetne inteligence v EU. Menijo, da bi morala biti pravila ravnanja in preglednosti zavezujoča tako za manjše kot velike ponudnike. Za kršitev kodeksa ravnanja sprva ne bi uvedli sankcij, sčasoma pa bi vzpostavili tudi sistem kazni.

PARIZ - Francije je prvič uspešno testirala strateško balistično raketo M51.3. Raketo brez jedrskega polnjenja so izstrelili z izstrelišča v regiji Landes v jugozahodni Franciji, pot pa je končala v Atlantskem oceanu. Raketa je sicer zasnovana tako, da lahko nosi do deset jedrskih konic.

BUENOS AIRES - V Argentini v drugem krogu volitev odločajo o novem predsedniku države med povsem različnima kandidatoma z različno vizijo države. Izbirajo lahko med pragmatičnim levosredinskim gospodarskim ministrom Sergiom Masso in protisistemskim skrajno desnim populističnim libertarcem Javierjem Mileijem. Ankete napovedujejo tesen izid.

DŽAKARTA - Ob zahodni obali Indonezije je s čolni pristalo več kot 500 beguncev iz ljudstva Rohingov, je sporočila agencija ZN za begunce. Gre za enega največjih prihodov pripadnikov Rohingov v Indonezijo, odkar je mjanmarska vojska leta 2017 sprožila vojaško ofenzivo proti tej manjšini, ki je v Mjanmaru preganjana. Po podatkih ZN naj bi leta 2022 več kot 2000 Rohingov skušalo opraviti tvegano pot po morju v druge države jugovzhodne Azije, pri čemer naj bi jih 200 umrlo ali izginilo.

VARNA/BUKAREŠTA/NOVOKUZNJECK - Bolgarijo in Romunijo je zajel orkanski veter z obilnimi padavinami in ponekod tudi sneženjem, zaradi česar je brez elektrike ostalo na tisoče gospodinjstev. V Bolgariji je neurje terjalo dve življenji, več ljudi je bilo poškodovanih. Na območju Varne ob Črne morju so razglasili izredne razmere. Zaradi snežnih zametov so bile zaprte ceste na severovzhodu države. O orkanskem vetru poročajo tudi iz Sibirije. V ruskem mestu Novokuznjeck v regiji Kemerevo sta umrla dva človeka, ko je na njun avtomobil padlo drevo. Poškodovanih je bilo šest ljudi.

RIO DE JANEIRO - Brazilija je v primežu vročinskega vala. V soboto so v Riu de Janeiru namerili 42,5 stopinje Celzija. Neznosne so razmere v Rocinhi v južnem delu Ria de Janeira, največji faveli v državi, kjer so že osem dni brez elektrike. Varuh človekovih pravic je zato vložil skupinsko tožbo. Ameriška pevka Taylor Swift pa je po smrti oboževalke na koncertu v Riu de Janeiru zaradi ekstremne vročine preložila nastop v tej metropoli.