Policija svari pred vlomi v avtomobile

Kranj, 19. novembra - Na Policijski upravi (PU) Kranj so v petek zvečer obravnavali nov primer poskusa vloma v parkiran avtomobil, zato voznike opozarjajo, naj ob odhodu na izlet v naravo, sprehod, rekreacijo ali po nakupih, vozila parkirajo na obljudenih mestih, in ne čisto na samem. Dnevi so krajši, kar izkoriščajo storilci kaznivih dejanj, ugotavljajo.