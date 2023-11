Zaradi del tudi danes zastoji na primorski in štajerski avtocesti

Ljubljana, 19. novembra - Na primorski in štajerski avtocesti zaradi del tudi danes prihaja do zastojev. Na primorski avtocesti sta zastoja med Postojno in Razdrtim proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa pred Blagovico proti Mariboru, je razvidno iz podatkov prometnoinformacijskega centra za državne ceste.