Znani državni prvaki v krosu

Murska Sobota, 19. novembra - V Murski Soboti je ob Soboškem jezeru potekalo še zadnje državno prvenstvo letošnje atletske sezone. Naslove v članski kategoriji so v lepem, sončnem vremenu in brezvetrju osvojili Vid Botolin (Kladivar) in Nuša Mali (Papež) v dolgem ter Simon Jakofčič Smrekar (Šmarnogorska naveza) v kratkem krosu.