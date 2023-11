Pattaya, 19. novembra - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na turnirju svetovne serije challenge, ki ga je ta teden gostil tajski Chiang Mai, osvojili 17. mesto. Zmagali sta Brazilki Agatha in Rebecca, pri moških pa Nizozemca Immers in van de Velde.