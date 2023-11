Kijev in Moskva ponoči tarča napadov z droni

Kijev, 19. novembra - Ruske sile so ponoči znova izvedle okrepljene napade z brezpilotnimi letalniki na Kijev, so danes sporočile oblasti v ukrajinski prestolnici, ki o žrtvah in večji škodi ne poročajo. Ruska stran je medtem poročala o napadu z dronom na območju Moskve, ki naj bi ga preprečila ruska zračna obramba.