WHO: Bolnišnica Al Šifa je cona smrti

Gaza, 19. novembra - Bolnišnica Al Šifa v Gazi je "cona smrti", so danes sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Delegacija WHO in drugih predstavnikov ZN je pred tem obiskala največjo bolnišnico v Gazi, ki so jo napadle izraelske sile. Kot še poroča francoska tiskovna agencija AFP, so ob vhodu v poslopje našli množični grob.