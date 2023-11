Dončićev Dallas izgubil v Milwaukeeju

Milwaukee, 19. novembra - Ekipa Milwaukee Bucks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma s 132:125 premagala Dallas Mavericks, za katere je slovenski zvezdnik Luka Dončić v 35 minutah dosegel prav toliko točk ter po devet skokov in podaj. Grk Giannis Antetokounmpo je za domače, ki so do zmage prišli v zadnji četrtini, prispeval 40 točk, Damian Lillard jih je dodal 27.