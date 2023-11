Tretji zaporedni poraz Gen-I Volleyja

Ljubljana, 18. novembra - Odbojkarice Gen-I Volleyja so lani zasedle drugo mesto v prvenstvu, tudi novega so dobro začele, v zadnjih krogih pa izgubljajo dah. V 9. krogu so še tretjič zapovrstjo izgubile, tokrat jih je v povsem izenačenem obračunu premagal Sip Šempeter, ki jih je s tem tudi prehitel na tretjem mestu prvenstvene razpredelnice.