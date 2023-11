Odbor še skozi zadnjega od proračunskih dokumentov

Ljubljana, 18. novembra - Odbor DZ za finance je podprl predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025, ki med drugim določa le delno uskladitev socialnih transferjev v prihodnjem letu ter ohranitev lestvice in olajšav pri dohodnini v sedanji višini. Akontacija uskladitve pokojnin bo že januarja. S tem so za sprejem pripravljeni vsi proračunski dokumenti.