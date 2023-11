Izidi slaloma alpskih smučarjev v Gurglu

* Izidi, po finalni vožnji: 1. Manuel Feller (Avt) 1:47,23 53,22 54,01 2. Marco Schwarz (Avt) 1:47,46 +0,23 54,38 53,08 3. Michael Matt (Avt) 1:48,28 +1,05 55,14 53,14 4. David Ryding (VBr) 1:48,29 +1,06 54,93 53,36 5. Daniel Yule (Švi) 1:48,31 +1,08 54,85 53,46 6. Timon Haugan (Nor) 1:48,38 +1,15 54,68 53,70 7. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:48,43 +1,20 54,76 53,67 8. Fabio Gstrein (Avt) 1:48,56 +1,33 54,21 54,35 9. Linus Strasser (Nem) 1:48,79 +1,56 54,89 53,90 10. Albert Popov (Bol) 1:48,83 +1,60 54,83 54,00 ... - nista se uvrstila v 2. vožnjo: Tijan Marovt, Štefan Hadalin (oba Slo) * Svetovni pokal, razvrstitev, moški: - skupno (1/42): 1. Manuel Feller (Avt) 100 točk 2. Marco Schwarz (Avt) 80 3. Michael Matt (Avt) 60 4. David Ryding (VBr) 50 5. Daniel Yule (Švi) 45 6. Timon Haugan (Nor) 40 7. Henrik Kristoffersen (Nor) 36 8. Fabio Gstrein (Avt) 32 9. Linus Strasser (Nem) 29 10. Albert Popov (Bol) 26 ... - slalom (1/13): 1. Manuel Feller (Avt) 100 točk 2. Marco Schwarz (Avt) 80 3. Michael Matt (Avt) 60 4. David Ryding (VBr) 50 5. Daniel Yule (Švi) 45 6. Timon Haugan (Nor) 40 7. Henrik Kristoffersen (Nor) 36 8. Fabio Gstrein (Avt) 32 9. Linus Strasser (Nem) 29 10. Albert Popov (Bol) 26 ...