Glavni poudarki NSi na evropskih volitvah migracije, zeleni prehod in konkurenčno gospodarstvo

Horjul, 18. novembra - Glavni programski poudarki NSi na evropskih volitvah bodo varnost in migracije, podnebne spremembe in z njimi povezan zeleni prehod ter konkurenčno gospodarstvo, so povedali na današnjem kongresu stranke v Horjulu. Kandidate za evropske volitve bodo predstavili v začetku prihodnjega leta, spomladi tudi vrstni red kandidatov na listi.