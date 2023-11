Porušil se je del prelivnega zidu med kanalom MHE Ceršak in strugo Mure

Šentilj, 18. novembra - Danes nekaj minut čez polnoč se je porušil del prelivnega zidu med dovodnim kanalom male hidroelektrarne (MHE) Ceršak in strugo reke Mure, so sporočili iz DEM. Porušitev ne vpliva na varnost okoliških prebivalcev, vseeno pa v DEM ljudi pozivajo, naj se ne zadržujejo na poškodovanem območju, saj lahko pride do nadaljnje erozije in rušitve brežine.