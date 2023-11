Torino, 18. novembra - V finalu zaključnega teniškega turnirja sezone v Torinu bosta igrala Italijan Jannik Sinner in Srb Novak Đoković. Južni Tirolec je v polfinalu premagal Rusa Danila Medvedjeva s 6:3, 6:7 in 6:1, branilec naslova pa je bil boljši do Španca Carlosa Alcaraza 6:3, 6:2.