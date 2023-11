Rusija napadla energetsko infrastrukturo Ukrajine

Odesa, 18. novembra - Ruske sile so ponoči napadle energetsko infrastrukturo na jugu Ukrajine, so danes sporočili iz ukrajinske vojske. Rusija je v napadu uporabila 38 brezpilotnih letalnikov, ukrajinske sile pa so jih uničile 29. Šlo naj bi za najobsežnejši napad od konca septembra, poročajo tuje tiskovne agencije.