Plenković: Vukovar mora biti mesto enotnosti, ne delitev

Vukovar, 18. novembra - V Vukovarju danes poteka slovesnost ob 32. obletnici padca tega hrvaškega mesta ob Donavi med vojno leta 1991. Hrvaški premier Andrej Plenković je poudaril, da so se prišli poklonit hrvaškim braniteljem, ki so dali največ za hrvaško svobodo, in dejal, da mora biti Vukovar mesto enotnosti, ne delitev.