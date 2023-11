Ljubljana, 18. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani osem kilometrov dolg zastoj s polurno zamudo. Zastoji so tudi pred Logatcem proti Kopru z deset minutno zamudo in med Postojno in Razdrtim proti Kopru s 15 minutno zamudo.