Budva, 18. novembra - Slovenski boksar Nejc Petrič se bo na evropskem prvenstvu do 22 let v Budvi v kategoriji do 67 kg boril za zlato kolajno. V polfinalu je v petek zvečer ugnal Srba Semiza Aličića, njegov tekmec za zlato kolajno pa bo Rus Ahmadšok Mahmadšojev.