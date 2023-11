Predstavniki ZN z novimi pozivi k prekinitvi ognja na Bližnjem vzhodu

New York, 18. novembra - Koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths je v petek v nagovoru Generalne skupščine ZN ponovno pozval k "humanitarni prekinitvi ognja" med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, da bi tako lahko dostavili pomoč 2,2 milijona ujetim v krvavi konflikt. Vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je ravnanje Izraela označil za "vse bolj neupravičeno".