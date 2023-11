Vreme: Danes pretežno jasno, popoldne nekaj več oblačnosti

Ljubljana, 18. novembra - Danes bo pretežno jasno, popoldne bo nekaj več koprenaste oblačnosti. Predvsem na severovzhodu bo še pihal severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno, manj oblačnosti bo na Primorskem. Popoldne se bo razjasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek čez dan se bo pooblačilo. Proti večeru bo na jugozahodu začelo rahlo deževati. V noči na torek bo predvsem v južni polovici države prehodno deževalo. V torek zjutraj ali zgodaj dopoldne bo dež v južnih krajih ponehal. Čez dan bo večinoma suho, delno se bo razjasnilo. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Od zahoda se je nad srednjo Evropo in severozahodni Balkan razširilo območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka razmeroma hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Ponekod bo še pihal severni do severozahodni veter. V nedeljo bo v sosednjih krajih Italije precej jasno. Drugod bo sprva več oblačnosti, popoldne se bo od severozahoda jasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv ugoden in spodbuden. V nedeljo se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.