Vodilni dvojec 1. SFL do gostujočih zmag

Ljubljana, 18. novembra - Vodilni dvojec 1. slovenske futsal lige Dobovec in Siliko Vrhnika je v sedmem krogu zabeležil zmagi v gosteh. Dobovec je s 3:0 premagal Dobrepolje, Siliko pa s 4:0 Sevnico. Oplast Kobarid se je veselil zmage v primorskem derbiju proti Bronx Škofijam s 5:2, tekma v Sodražici med The Nutrition Extremom in Meteorplast Šic barom se je končala 6:6.