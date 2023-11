Florida zmagala šestič na sedmih tekmah

Anaheim, 18. novembra - Hokejisti Florida Panthers, lanski finalisti severnoameriške lige NHL, so sinoči v gosteh premagali Anaheim Ducks z 2:1 in zadržali drugo mesto v atlantski skupini. Na preostalih dveh tekmah so Winnipeg Jets doma s 3:2 ugnali Buffalo Sabres, Toronto Maple Leafs pa so bili z istim rezultatom boljši od Detroit Red Wings.