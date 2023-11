Ob Danski na EP danes še Albanija

Ljubljana, 17. novembra - Ob danski reprezentanci, ki je premagala Slovenijo, so si danes nastop na evropskem prvenstvu leta 2024 v Nemčiji priborili še nogometaši Albanije. Svoj drugi nastop na tem tekmovanju so si Albanci zagotovili s točko na gostovanju v Moldaviji, dolgo časa so bili blizu zmage, ki jim jo je preprečil gol domačih v 87. minuti.