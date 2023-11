Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 11.)

Ljubljana, 17. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki je na obisku v Moldaviji govorila o tem, da je širitev EU prava pot, ki vodi k razvoju družbe. Poročale so tudi o tem, da so premierju Robertu Golobu v UKC Ljubljana uspešno operirali kilo.