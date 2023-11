Košarkarji Šenčurja tesno ugnali Podgorico

Beograd, 17. novembra - Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so v tekmi 5. kroga lige Aba 2 v Zlatiboru tesno premagali Podgorico z 71:68 (22:19, 45:41, 64:48). V regionalni ligi so danes tekmo 4. kroga igrali Domžalčani, ki so po podaljšku izgubili z novosadsko Vojvodino s 83:89 (23:18, 46:32, 58:53, 76:76).