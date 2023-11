Po petkovih razpravah na Kongresu športa za vse danes praktične vadbe po celotni Sloveniji

Ljubljana, 18. novembra - Sedemnajsti Kongres športa za vse z nazivom Izzivi in priložnosti športa za vse v lokalni skupnosti tudi letos poteka dva dni. Petkov prvi dan je bil namenjen predavanjem in razpravam v ljubljanskem hotelu Lev, medtem ko bo današnji drugi dan potekal praktični prikaz dobre prakse in vadb v lokalnih okoljih na več lokacijah po Sloveniji.