Pirova zmaga Alexandra Zvereva v Torinu

Torino, 17. novembra - Nemški teniški igralec Alexander Zverev je v zadnjem krogu letošnjega zaključnega turnirja ATP v Torinu premagal Rusa Andreja Rubljova s 6:4 in 6:4 ter osvojil tretje mesto v rdeči skupini. V polfinale sta napredovala Španec Carlos Alcaraz in Rus Danil Medvedjev, v njunem današnjem medsebojnem dvoboju je zmagal Španec s 6:4 in 6:4.