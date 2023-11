Izrael naj bi dnevno vstop v Gazo dovolil dvema tovornjakoma z gorivom

Tel Aviv, 17. novembra - Izrael je danes sporočil, da bo dnevno vstop na območje Gaze omogočil dvema tovornjakoma z gorivom. Za to naj bi se odločili po pozivu Washingtona, potem ko so zaradi pomanjkanja goriva v palestinski enklavi prenehale delovati številne kritične storitve in je vse več opozoril o širjenju bolezni.