Na Slapu obeležili 150-letnico prve kmetijske šole s slovenskim učnim jezikom v deželi Kranjski

Vipava, 17. novembra - Na Slapu v Vipavski dolini so danes obeležili 150-letnico ustanovitve Deželne sadjerejske in vinorejske šole, prve kmetijske šole s slovenskim učnim jezikom v deželi Kranjski. Osrednji del je bila okrogla miza o stanju in izzivih kmetijskih šol ter o njihovem pomenu za ohranjanje, prenos in razvoj kmetij.