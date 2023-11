Sanacija plazov v dolini Ločnice

Medvode, 18. novembra - Občina Medvode je v sklopu intervencijskih del na petih lokacijah sanirala najbolj kritične usade, ki so po avgustovskih poplavah ogrožali cestno infrastrukturo. Kjer je prišlo do poškodb vozišča, je izvajalec zamenjal asfaltno prevleko v celotni širini vozišča. Vrednost izvedenih del znaša 339.739 evrov z DDV, so sporočili z občine.