Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 17. novembra - Indeksi na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja večinoma beležili manjše padce. Kljub temu kaže, da bodo osrednji indeksi tretjič zapored zabeležili tedenske rasti. Vlagatelji so optimistični, da se bo gospodarstvo ZDA izognilo recesiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.