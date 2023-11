V arabskih državah znova shodi v podporo Palestincem

Aman/Bejrut/Doha, 17. novembra - Na tisoče ljudi se je danes po tradicionalnih petkovih molitvah znova podalo na ulice prestolnic več arabskih držav, da bi izrazili podporo Palestincem sredi krvavih spopadov med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Protesti so med drugim potekali v Jordaniji, Libanonu in Katarju.