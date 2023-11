Ljubljanska borza: Indeks pridobil slab odstotek

Ljubljana, 17. novembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je danes pridobil 0,97 odstotka in se ustavil pri 1212,93 točke. Navzgor so ga potisnile delnice Krke, Petrola, Zavarovalnice Triglav in Pozavarovalnice Sava, ki so po objavi devetmesečnih rezultatov pridobile slabe štiri odstotke. Borzni posredniki so opravili za 1,12 milijona evrov prometa.