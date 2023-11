Srbija in Severna Makedonija v gradnjo hitre železniške proge Niš-Skopje

Beograd, 17. novembra - Predstavniki srbske in severnomakedonske vlade so danes podpisali memorandum o sodelovanju, ki predvideva gradnjo hitre železniške proge med Nišem in Skopjem. V gradnjo več kot 200 kilometrov dolge proge bodo vložili okoli 2,75 milijarde evrov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.