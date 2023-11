Pri založbi Goga tudi novi romani Dušana Merca, Janija Virka in Blaža Kutina

Ljubljana, 17. novembra - Založba Goga je danes predstavila nekaj knjižnih novosti. Med domačimi so roman Picerist Dušana Merca, roman Janija Virka z naslovom Vrnitev domov in roman Blaža Kutina Kenozoik. Predstavili so tudi romana Pelji me domov španskega pisatelja Jesusa Carrasca in Mi smo svetloba nizozemske pesnice in pisateljice Gerde Blees.