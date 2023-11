V podjetju MPGE zavračajo očitke glede poslovanja z UKC ljubljana

Ljubljana, 17. novembra - V podjetju MPGE zavračajo očitke o domnevno spornem poslovanju z UKC Ljubljana, zaradi česar je zavod nekdanjega zaposlenega tudi prijavil policiji. V MPGE so v sporočilu zapisali, da je bilo podjetje izbrano na javnem naročilu in da so upoštevali vse po pogodbi dogovorjene cene. Ob tem so priložili tudi poročilo o opravljeni storitvi.