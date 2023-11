V noči parkeljnov v Goričanah pričakujejo več kot 600 parkeljnov iz štirih držav

Medvode, 18. novembra - V noči parkeljnov v Goričanah bo danes mogoče videti več kot 600 parkeljnov. Letos se bo prireditve udeležilo rekordnih 32 skupin parkeljnov iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške. Gre za največji in najbolj obiskan tovrstni dogodek pri nas, tokrat pričakujejo več kot 9000 obiskovalcev, so sporočili iz Turističnega društva Goričane - Vaše.