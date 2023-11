Vaterpolsko EP 2024 na Hrvaškem in Nizozemskem

Ljubljana, 17. novembra - Vaterpolsko evropsko prvenstvo 2024, na katerem bo nastopila tudi slovenska moška reprezentanca, bo med 4. in 16. januarjem prihodnje leto v Zagrebu in Dubrovniku na Hrvaškem. Ženske (5.-13.1.) bodo turnir odigrale na Nizozemskem, so danes potrdili pri Evropski plavalni zvezi (Len).