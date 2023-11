Z raziskavo opozorili na plačno neenakost po spolu v Sloveniji

Ljubljana, 17. novembra - Na sklepni konferenci raziskovalnega projekta S transparentnostjo do enakosti plač po spolu so opozorili na neenakost plač med spoloma v Sloveniji. Čeprav je stopnja v Slovenji v primerjavi s povprečjem EU nizka, podatki najnovejše raziskave kažejo na velike razlike na ravni posameznih sektorjev, poklicev in delovnih mest.