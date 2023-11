WHO opozarja na hitro širjenje bolezni v Gazi

Ženeva, 17. novembra - V Gazi se bolezni širijo hitreje, kot smo pričakovali, je danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in pojasnila, da je to posledica prenatrpanosti zavetišč v enklavi, kjer zaradi izraelske blokade že dlje časa primanjkuje hrane in čiste vode. Prav tako se boji, da bo prihajajoča zima razmere še poslabšala, poroča britanski BBC.