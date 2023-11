Metropolitanska opera po skoraj stoletju uprizorila špansko operno delo

New York, 18. novembra - Metropolitanska opera v New Yorku je v tem tednu po skoraj stoletju na oder ponovno postavila špansko operno delo, saj si prizadeva postati privlačna za širše občinstvo. Opero Florencia en el Amazonas je zložil mehiški skladatelj Daniel Catan po naročilu operne hiše v Houstonu, kjer so jo praizvedli leta 1996.