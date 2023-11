Kaotičen začetek formule 1 v Las Vegasu

Las Vegas, 17. novembra - Bolidi na dirki formule 1 v Las Vegasu so se na četrtkovem uvodnem treningu pred nedeljsko premierno dirko za veliko nagrado predstavili vsega osem minut. Zaradi težav s pokrovom odtočnega jaška so prireditelji po 19 minutah nato odpovedali nadaljevanje na slovitem Las Vegas Boulevardu. Ponoči so drugi prosti trening vendarle izvedli.