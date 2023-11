Na območju koprskega zavoda za zaposlovanje padec števila brezposelnih za desetino

Koper, 17. novembra - Registrirana brezposelnost na območju koprske službe Zavoda RS za zaposlovanje se je od lanskega do letošnjega oktobra znižala za 10,9 odstotka, zaposlili pa so se tudi dolgotrajno prijavljeni, so v službi razkrili na današnji novinarski konferenci. Posebno so zadovoljni z uspehom Dneva pri delodajalcu, ki se ga je udeležilo 1250 devetošolcev.