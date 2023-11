Tudi ta konec tedna dela na avtocestah

Ljubljana, 17. novembra - Tudi ta konec tedna bodo delavci na več delih avtocestnega omrežja izvajali vzdrževalna dela. Spet bo tako zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, promet bo oviran tudi na več delih primorske avtoceste. Glede na še vedno veliko gostoto prometa so tako spet mogoči zastoji.

Odsek avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo zaradi del zaprt od sobote od 12. ure do ponedeljka do 6. ure. Popolna zapora je po navedbah Darsa potrebna zaradi sanacijskih del na vozišču, pregledov objektov in rednih vzdrževalnih del. Obvoz bo po vzporedni državni cesti. Minuli teden je ob podobni zapori predvsem v soboto prihajalo do zastojev.

Na 500-metrskem štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano med Šentjakobom in Zadobrovo bo medtem promet zaradi popravila posedkov, mrežastih razpok in udarnih jam od danes od 20. ure do sobote do 22. ure potekal po enem pasu.

Na primorski avtocesti bo na odseku Postojna-Razdrto proti Kopru promet po enem pasu potekal od sobote od 11. ure do nedelje do 20. ure. Razlog za oviran promet dolžini 1,1 kilometra so popravila udarnih jam in kolesnic. V območju zapore bo hitrost prometa omejena na 60 kilometrov na uro.

Na odseku Vrhnika-Brezovica proti Ljubljani bo tako v soboto kot nedeljo med 8. in 15. uro promet v dolžini 1,6 kilometra prav tako potekal po enem pasu. Razlog je sanacija nadvozov Brezovica in Podpeč. Možen bo uvoz na Brezovico in izvoz proti Ljubljani.

Na odseku Logatec-Unec proti Kopru pa bo vozni pas v dolžini 300 metrov zaprt v soboto od 11. do 14. ure. Razlog je sanacija razpok na vozišču. V območju zapore bo hitrost prometa prav tako omejena na 60 kilometrov na uro.

Minuli konec tedna je zaradi nujnih preplastitev na primorski vpadnici v Ljubljano prihajalo do dolgih zastojev. Pot v smeri Kopra se je v določenih obdobjih dneva podaljšala celo za eno uro.

Promet po enem pasu bo v soboto, predvidoma med 4. in 22. uro, potekal tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana center in Ljubljana zahod proti Rudniku in razcepu Malence. Razlog je popravilo posedkov, mrežastih razpok in udarnih jam. Zaprt bo tudi uvoz na priključku Ljubljana zahod proti Dolenjski.