Pirc Musar v Moldaviji: Širitev EU je prava pot

Kišinjov, 17. novembra - Širitev EU je prava pot, ki vodi k razvoju družbe, je drugi dan obiska v Moldaviji izjavila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Glede moldavskega približevanja uniji je dejala, da so pristopna pogajanja poseben proces, ki zahteva prilagajanje, preoblikovanje in podporo celotne družbe h katere napredku vodi, so sporočili z urada predsednice.