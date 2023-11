Na Danskem slovensko reprezentanco podpira tudi 600 navijačev

Koebenhavn, 17. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca bo imela ob 20.45 lepo podporo svojih navijačev na morebitni odločilni tekmo za preboj na evropsko prvenstvo 2024. Izbranci Matjaža Keka bodo lovili zmago proti Dancem. To si želi tudi približno 600 navijačev, ki so na dan tekme z Brnika in drugih bližnjih letališč odpotovalo na sever Evrope.