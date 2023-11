Razširjena dolenjsko-belokranjska občinska uprava naj bi združevala devet občin

Novo mesto, 17. novembra - Svetniki Mestne občine Novo mesto so na četrtkovi redni seji po prvi obravnavi potrdili ustanovitveni akt skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine. S tem naj bi se že delujoči skupni občinski upravi pridružile še občine Črnomelj, Metlika in Semič ter Šentrupert in Škocjan, z novim letom pa iz skupne uprave izstopa Občina Trebnje.