Netanjahu: Izrael neuspešen pri omejevanju civilnih žrtev v Gazi

Gaza, 17. novembra - Prizadevanja izraelskih sil, da bi bilo civilnih žrtev v spopadih v Gazi čim manj, niso uspešna, je v četrtek izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in za to okrivil palestinsko gibanje Hamas. Prepričan je, da Hamasa ne zanimajo težave Palestincev in da civiliste uporablja kot živi ščit.